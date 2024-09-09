Массажистка, кальянщик и Dyson: стал известен райдер Jony

Российский певец Jony (настоящее имя Джахид Гусейнли) грозит организаторам своих концертов штрафами до полумиллиона рублей за несоблюдение райдера. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, исполнитель хита «Комета» указывает в райдере перелет авиакомпанией S7, поездки на Mercedes Sprinter на 15 мест и Mercedes V-class Maybac не старше 2019 года, номер в четырех- или пятизвездочном отеле евростандарта. В номере певца якобы должны быть приставка PS5 с двумя джойстиками и играми FIFA, фен Dyson, аптечка, горячий обед из пяти позиций, патчи Maskoholic. В требованиях к организаторам также указаны массажистка на 1-2 часа либо в номер, либо в массажный кабинет, и требования для гримерки: фен Dyson, десять бутылок энергетика, ромашковый чай, виски, финики, овощная тарелка, безлимитный кальян и персональный кальянщик. Интервью и фотосессии запрещены.

Несоблюдение одного из пунктов грозит организатору штрафом от 50 тысяч рублей до полумиллиона рублей. За выступления Jony просит 6 млн рублей, бронирует дату только после аванса в полсуммы гонорара, а при отмене концерта требует себе всю сумму гонорара, утверждает Shot.

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