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Первый канал изменил сетку вещания из-за ухода Маслякова

Первый канал изменил вещание ради программы в память о Маслякове

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Денис Гришкин/РИА Новости

Первый канал изменил сетку вещания, чтобы показать программу «Памяти Александра Маслякова». Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно представленной информации, показ передачи состоялся в 23:00.

Маслякова не стало в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, причиной был рак легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН («Клуб веселых и находчивых»). Он был ее бессменным ведущим с 1986 по 2022 год. Программу показывали в эфире Первого канала.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал уход телеведущего «горькой и невосполнимой утратой» для всей страны.

«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда — и всегда был молодым», — сказал Эрнст.

Ранее была названа замена Маслякову в КВН.

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