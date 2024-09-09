Стали известны подробности о последних днях жизни Александра Маслякова

Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, рядом с Масляковым находились его близкие.

До этого телеведущий Александр Масляков-младший подтвердил информацию о смерти своего отца.

Масляков умер в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, ведущий скончался от рака легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН («Клуб веселых и находчивых»). Он был ее бессменным ведущим с 1986 по 2022 год. Программу показывали в эфире Первого канала.

Масляков рассказывал, что за всю жизнь не нашел какое-то хобби, потому что ему нравится собственная работа и повезло «громадный кусок жизни проработать самим собой». Однако, говоря о главном счастье в жизни, на первое место ставил не КВН, а семью.

Ранее Эрнст заявил, что без Маслякова телевидение трудно представить.