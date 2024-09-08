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Юлианна Караулова вспомнила, как ее пытались «развести» от лица Маликова

Телеведущая Юлианна Караулова призналась, что едва не стала жертвой мошенников

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Юлианна Караулова рассказала в беседе с Voice, что чуть не стала жертвой мошенников.

Карауловой отправили голосовое сообщение якобы от лица артиста Дмитрия Маликова. Телеведущая предположила, что его записали с помощью искусственного интеллекта.

«Потом мне начали звонить какие-то люди, какой-то капитан ФСБ, но я сразу подумала, что что-то нечисто. Позвонила Диме Маликову, поняла, что это развод, и всех заблокировала», — поделилась певица.

Караулова также прокомментировала дело, в котором народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. 14 августа стало известно, что джаз-исполнительница продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры.

Караулова назвала историю чудовищной. Она понадеялась, что Долиной удастся все урегулировать и решить проблему. Телеведущая призналась, что ей очень жаль коллегу.

«Я знаю еще нескольких человек, которые пострадали от мошенников, в том числе это были и мои знакомые. Не такие, конечно, крупные суммы, но тем не менее. Я не знаю, как это происходит, но людей просто зомбируют», — рассказала Караулова.

Ранее Лариса Долина вышла в свет после скандала с «проданной» квартирой.

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