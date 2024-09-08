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Игорь Крутой рассказал об изменениях Аллегровой после прохождения «жернова славы»

Продюсер Игорь Крутой заявил, что Аллегрова стала более закрытой в последнее время

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Композитор и продюсер Игорь Крутой заявил в передаче «Ты не поверишь!», что певица Ирина Аллегрова стала более закрытой в последнее время.

«Мне грех жаловаться на отношение Иры ко мне и к моим проектам... Она такая же, какой была, знакомы мы больше 40 лет. Но, конечно, не измениться она тоже не могла, пройдя жернова славы, успеха, народной любви», — поделился композитор.

Сама Аллегрова отметила, что не считает себя «затворницей», как ее называют в некоторых СМИ. Как отметила артистка, только в 2024 году она поучаствовала во всех знакомых концертах, которые показывали в прайм-тайм. По словам знаменитости, она предпочитает общаться со своими зрителями напрямую, а не через журналистов. Для этого у звезды есть собственная страница в соцсетях.

«Отвечать на однотипные и глупые вопросы — на это, извините, не хватает ни времени, ни желания, да и нервы стоит пожалеть», — объяснила певица.

28 августа стало известно, что певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Звездач», исполнительница собирается садиться в автомобиль, но, передумав, обращается к прессе: «Вот скажите, обязательно светить мне в лицо? Лола мало на вас наехала? Я сейчас еще хуже на вас наеду!» Затем Аллегрова не стала продолжать конфликт. Она села в машину и уехала.

Ранее названо имя музы Игоря Крутого.

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