Блум хочет вернуться к роли Лелогаса в спин-оффе «Властелина колец»

Актер Орландо Блум признался, что уже обсуждал с режиссером Энди Серкисом возможность своего возвращения к роли Леголаса во «Властелине колец: Охота на Голлума». Его слова передает Variety.

«Да, [я вернулся бы к роли].С искусственным интеллектом можно сделать все, что угодно в наши дни», — заявил артист.

Блум заявил, что выполнит все, что ему посоветует Питер Джексон, создатель оригинальных частей и продюсер спин-оффа. Он напомнил, что благодаря постановщику началась его карьера в кино.

«Если Пит скажет выпрыгнуть из окна, я отвечу: «С какого этажа?» — пошутил актер.

Премьера фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год. Главную роль в картине сыграет Энди Серкис, он же — режиссер будущей ленты и исполнитель роли Голлума в основной франшизе.

Недавно актер Иэн Маккеллен признавался, что хочет снова стать Гэндальфом. Он заявил, что «не позволит никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду». 85-летний актер также выразил надежду, что его «ноги, легкие и разум» будут работать к моменту съемок.

Ранее стало известно, какой фильм назвали лучшим на Венецианском кинофестивале.