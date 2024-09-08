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Уехавший из России комик рассказал о депортации из Германии

Комик Денис Чужой сообщил, что его депортировали из Германии

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@fe_city_boy/Twitter

Стендап-комик Денис Чужой сообщил на YouTube-канале о переезде в Барселону и депортации из Германии.

«Почему бы и нет? Страны в твоей жизни — они как татуировки. Потому что первая всегда очень важна, она является отражением твоей личности. Она что-то символизирует, это важная вещь. И чем дальше, ты уже потихонечку придаешь этому всему меньше значения и просто отрываешься», — отметил комик.

До переезда Чужой проживал в Германии. Артист уточнил, что ему очень нравилась страна. Он даже планировал получить гражданство Германии, однако позже передумал. Юморист пришел к выводу, что не хочет интегрироваться в эту среду и перенимать способ мышления немцев.

По словам Чужого, у него также сохранилась обида на Германию, так как его однажды депортировали.

«Я прилетел с каких-то концертов, и у меня была виза, которая по факту туристическая, а мой ВНЖ уже был почти готов. Мне нужно было через неделю его забрать», — вспомнил артист.

На паспортном контроле Чужой объяснил ситуацию.

«Оказалось, что нельзя так говорить на паспортном контроле, нужно говорить, что ты приехал с туристическими целями», — рассказал комик.

Как отметил Чужой, пограничники несколько часов его допрашивали, а затем приняли решение депортировать из страны. Артист должен был вылететь на следующее утро, поэтому ему пришлось спать на раскладушке за стойками пропуска пассажиров на рейс в аэропорту Берлина.

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