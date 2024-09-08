Самбурская вспомнила, как раскритиковала актерскую игру мошенника

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, что ее пытался обмануть мошенник. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Самбурская призналась, что сразу распознала афериста по плохой актерской игре.

«Я ему сказала, что с точки зрения актерства он не совсем правдоподобен. После этого он отключился», — поделилась артистка.

Самбурская поддержала народную артистку России Ларису Долину, ставшую жертвой мошенников. Актриса уверена, что от подобных махинаций никто не застрахован. Она назвала аферы страшными вещами, над которыми не стоит смеяться.

13 августа Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

3 сентября Долина попросила предоставить ей госзащиту, так как, по ее словам, неизвестные угрожают ей и ее семье расправой, если она не покинет проданное жилье. Одновременно певица обвинила покупательницу своей квартиры в Хамовниках Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Долина через суд требует признать сделку купли-продажи недействительной, отобрать у Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела аферистам.

Ранее Долина рассказала о ходе следствия по делу о мошенничестве.