Дана Борисова раскрыла стоимость пластики: «Это не я плачу, а мой любовник»

Телеведущая Дана Борисова призналась, что сделала пластические операции за счет своего нового возлюбленного, имя которого решила не раскрывать. Об этом сообщает НТВ.

«Я не бухгалтерия. Это не я плачу, а мой любовник», — подчеркнула Борисова.

Она заявила, что преображение стоило полмиллиона рублей. Борисова решилась на пластику, поскольку избранник неограниченно финансирует ее. По словам телеведущей, она не могла упустить такую возможность.

Также знаменитость поделилась деталями нового романа. Выяснилось, что ее «любовник» живет в Лондоне, а когда приезжает в Москву, то водит телеведущую по «дорогущим» ресторанам и клубам. О свадьбе, призналась Борисова, говорить пока рано.

«Никаких интимных прикасаний у нас не было. У нас сдержанная переписка без всяких эротических фото, а также, конечно, существенная материальная помощь», — отметила звезда.

О том, что звезда Борисова прибегла к пластическим операциям, стало известно в конце августа 2024 года. Она сделала блефоропластику нижних век и эндоскопический лифтинг.

Всего Борисова делала три пластики за свою жизнь. В первый раз она корректировала грудь после рождения дочери Полины. А в 2023-м и 2022-м она делала липоскульптуру тела. Сначала она изменила ягодицы и бедра, а затем хирург ей подкорректировал руки и спину.

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