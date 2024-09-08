Билан посоветовал фанатам быть побережнее с артистами: «Мы живем, как на ладони»

Певец Дима Билан попросил фанатов быть «побережнее» с артистами, поскольку их жизнь всегда открыта для камер — как во время побед и достижений, так и в негативные моменты. Его слова передает «Пятый канал».

По словам Билана, жизнь знаменитостей сравнима с жизнью в аквариуме.

«Мы живем, зачастую, как на ладони, не имея четвертой стены, в которую можно отвернуться. Если ты резко отворачиваешься, например, от толпы или камер, то обязательно за спиной стоит еще одна», — пожаловался артист.

28 августа Билан оправдал скандалящих с журналистами артистов. Артист уверил, причиной ссоры с прессой у знаменитостей могут быть определенные обстоятельства. По мнению артиста, такое поведение можно списать на состояние психологического здоровья.

В тот же день стало известно, что певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины. Исполнительница собиралась садиться в автомобиль, но, передумав, обратилась к прессе: «Вот скажите, обязательно светить мне в лицо? Лола мало на вас наехала? Я сейчас еще хуже на вас наеду!»

Ранее сообщалось, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) удалил все посты в соцсетях на фоне уголовного дела.