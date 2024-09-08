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Моргенштерн удалил все посты в соцсетях на фоне уголовного дела

Из соцсетей Моргенштерна пропали все публикации на фоне уголовного дела

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morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) удалил все посты из своего Telegram-канала по неизвестной причине. При этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) музыкант оставил публикации нетронутыми.

Моргенштерн избавился от постов в тот день, когда против него возбудили уголовное дело в России за неисполнение обязанностей иноагента. Причиной стало то, что артист в течение длительного времени публиковал в Telegram-канале и на YouTube материалы без плашки иноагента.

Минимальное наказание по этой статье (ст. 330.1 УК РФ) — штраф до 300 тыс. рублей, максимально — до двух лет тюрьмы.

В июле 2024 года Савеловский районный суд Москвы привлек Моргенштерна к административной ответственности. Рэперу назначили наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей. К тому моменту московский суд уже трижды штрафовал артиста на 40 тыс. рублей за то же нарушение.

Рэпер уехал из страны в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. Причиной отъезда, говорил он, стало интервью, которое вышло на канале телеведущей — после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение».

Ранее стало известно, что певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) отказалась от выступления в Казахстане.

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