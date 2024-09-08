Против Моргенштерна возбудили уголовное дело

В отношении рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что речь идет об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах: Моргенштерн в течение длительного времени публиковал в Telegram-канале и на YouTube материалы без пометок иноагента.

Минимальное наказание по этой статье (ст. 330.1 УК РФ) — штраф до 300 тыс. рублей, максимально — до двух лет тюрьмы.

6 сентября в отношении певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей закона об иноагентах.

В начале сентября музыкант признался, что у него биполярное аффективное расстройство, а также извинился перед всеми, кого обидел в маниакальной фазе. Бывшая жена Моргенштерна назвала рэпера лицемером после извинений.

Ранее возлюбленная Моргенштерна снялась топлес, показав сыпь из-за нервного срыва.