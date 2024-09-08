Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против Моргенштерна возбудили уголовное дело

РИА: против Моргенштерна возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента

close
mmdcrew/YouTube

В отношении рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что речь идет об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах: Моргенштерн в течение длительного времени публиковал в Telegram-канале и на YouTube материалы без пометок иноагента.

Минимальное наказание по этой статье (ст. 330.1 УК РФ) — штраф до 300 тыс. рублей, максимально — до двух лет тюрьмы.

6 сентября в отношении певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей закона об иноагентах.

В начале сентября музыкант признался, что у него биполярное аффективное расстройство, а также извинился перед всеми, кого обидел в маниакальной фазе. Бывшая жена Моргенштерна назвала рэпера лицемером после извинений.

Ранее возлюбленная Моргенштерна снялась топлес, показав сыпь из-за нервного срыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами