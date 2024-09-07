Супертайфун оставил Канье Уэста без крыши перед концертом

Супертайфун «Яги», обрушившийся на китайскую провинцию Хайнань, повредил крышу стадиона «Уюаньхэ», где 15 сентября должен был выступать американский рэпер Канье Уэст. Об этом сообщает Sing Tao Daily.

Согласно публикации, супертайфун сорвал и повредил большую часть крыши, под которой должны были размещаться зрители. Фрагменты ее панелей ветер разбросал по полю и территории спортивного комплекса.

По последним данным, от «Яги» на юге КНР пострадали более 1,2 млн жителей. Информации о том, будет ли перенесен концерт музыканта, пока нет.

15 сентября Уэста должен был выступить на площадке стадиона, вмещающего 41 тыс. зрителей, вместе с исполнителем Ty Dolla Sign. Стоимость билетов варьировалась от $96 до $280.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что выступление Уэста в Москве пришлось отложить на неопределенное время.