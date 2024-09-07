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Ивлеева будет снова судиться из-за шкафа, который обещали продать для нужд СВО

Блогерша Ивлеева подала новый иск к петербургским мебельщикам

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева будет снова судиться из-за шкафа, который мебельная компания из Санкт-Петербурга пообещала продать и пустить деньги на нужды участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Новое исковое заявление Ивлеевой было зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Она требует вернуть ей аванс в размере 1,1 млн рублей за неполученный шкаф.

Впервые на петербургскую компанию PLYwood Ивлеева подала в суд в июле 2023 года. Телеведущей обещали сделать гардеробную, она заплатила аванс, однако шкаф не получила, а после обнаружила, что сайт компании не работает.

Руководитель компании Дмитрий Ларичкин заявлял после первого иска, что у компании произошла небольшая задержка в обустройстве гардеробной, а шкаф к тому моменту уже почти был готов. Сам Ларичкин говорил, что собирается отправить деньги от продажи шкафа на нужды российских военных и сам потом тоже якобы уйдет на СВО.

В 2024 году мебельщиков обязали вернуть Ивлеевой всего 6 тысяч рублей, апелляция блогерши желаемого результата ей также не принесла.

Ранее Лариса Долина рассказала о ходе следствия по делу о мошенничестве.

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