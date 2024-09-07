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Путин пошутил, приглашая кинематографистов в Кремль

Путин пошутил, приглашая представителей кино на съемки в Кремль: «Мы потеснимся»

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил кинематографистов из «Москино» в Кремль на тот случай, если им понадобится организовать съемки с кремлевскими видами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, — мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся», — пошутил российский лидер.

Путин добавил, что деньги, которые представители кино тратят на создание копий известных мест, можно потратить, например, на ремонтные работы в самом Кремле.

Президент добавил, что власти готовы поддержать кинематографистов, не только вкладывая городские либо федеральные средства в реализацию их планов, но и в непосредственное сотрудничество.

7 сентября президент и мэр Москвы Сергей Собянин в режиме видеоконференции торжественно открыли кинопарк «Москино». Мероприятие приурочено к Дню города.

Площадь кинопарка «Москино» — более 1 100 гектаров, он станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Ожидается, что к 2030 году на базе инфраструктуры парка будет сниматься до 80% российских фильмов.

Ранее Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов инфраструктуры в Москве.

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