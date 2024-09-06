selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Селена Гомес стала долларовой миллиардершей. Ее состояние оценивается в $1,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

32-летняя исполнительница нарастила капитал благодаря своему косметическому бренду Rare Beauty Brands Inc., который с момента выхода на рынок приобрел популярность среди инфлюенсеров. Bloomberg отмечает, что Гомес достигла статуса миллиардера «за счет сочетания бизнеса и сотни миллионов подписчиков в социальных сетях».

В апреле нынешнего года в рейтинге миллиардеров появилась подруга Гомес, певица Тейлор Свифт. Состояние 34-летней звезды, включая прибыль от тура «Eras Tour», ценность ее песен и недвижимости, составило $1,1 млрд.

Отмечалось, что Свифт стала первым артистом, который заработал эти деньги исключительно песнями и выступлениями.

В конце августа Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с другом Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Папарацци засняли исполнительницу в Лос-Анджелесе, на безымянном пальце правой руки у Гомес было золотое кольцо.

До этого артистка также публиковала фото с возлюбленным, прикрыв безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца.

Ранее новую вокалистку Linkin Park заподозрили в связях с Церковью саентологии.