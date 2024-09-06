Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Селена Гомес стала долларовой миллиардершей

Bloomberg: певица Гомес стала долларовой миллиардершей благодаря бьюти-бизнесу

close
selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Селена Гомес стала долларовой миллиардершей. Ее состояние оценивается в $1,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

32-летняя исполнительница нарастила капитал благодаря своему косметическому бренду Rare Beauty Brands Inc., который с момента выхода на рынок приобрел популярность среди инфлюенсеров. Bloomberg отмечает, что Гомес достигла статуса миллиардера «за счет сочетания бизнеса и сотни миллионов подписчиков в социальных сетях».

В апреле нынешнего года в рейтинге миллиардеров появилась подруга Гомес, певица Тейлор Свифт. Состояние 34-летней звезды, включая прибыль от тура «Eras Tour», ценность ее песен и недвижимости, составило $1,1 млрд.

Отмечалось, что Свифт стала первым артистом, который заработал эти деньги исключительно песнями и выступлениями.

В конце августа Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с другом Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Папарацци засняли исполнительницу в Лос-Анджелесе, на безымянном пальце правой руки у Гомес было золотое кольцо.

До этого артистка также публиковала фото с возлюбленным, прикрыв безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца.

Ранее новую вокалистку Linkin Park заподозрили в связях с Церковью саентологии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами