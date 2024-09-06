Долина возмутилась поведением Mia Boyka: «Господи, они же дети»

Певица Лариса Долина встала на сторону восьмилетней Марьяны, которую певица Mia Boyka публично пристыдила за увлечение квадробингом. Слова народной артистки России передает VOICE.

«А что тут такого? Господи, они же дети, они имеют право. Они играют, может быть, им интереснее придумывать что-то свое, чем сидеть в интернете», — заявила исполнительница.

Долина назвала перевоплощение детей в зверей абсолютно нормальным, поскольку большая часть из них любит животных.

«Я помню себя в детском саду. Я играла и котов, и собак, и лисиц», — вспомнила артистка.

Также Лариса Долина высказалась о блогерах, которые, набрав большую аудиторию, уходят в музыку. Она назвала популярность треков инфлюенсеров «сиюминутной историей», поскольку мало удивить публику лишь одной песней.

«Это не очень стабильно. Настоящий артист находится на пьедестале всю жизнь, удивляя хорошей и качественной музыкой», — подчеркнула певица.

Недавно Mia Boyka пристыдила восьмилетнюю квадробершу Марьяну на сцене во время своего концерта в Надыме (ЯНАО). Девочка, одетая в маску кошки, потерялась в толпе, и, чтобы помочь ей, певица пригласила ребенка на сцену, где раскритиковала ее увлечение. Квадроберша едва сдерживала слезы, отвечая на вопросы певицы.

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