Мария Кравченко вспомнила, как научила китайцев материться на реалити «Вызов»

Актриса и комикесса Мария Кравченко призналась, что до сих пор общается с некоторыми участниками иностранной команды из реалити «Вызов. Китайский сезон». Об этом знаменитость рассказала в студии шоу «УТРО. ТНТ».

«[Китайские участники] периодически пишут, спрашивают: «А вот ты готовила вот это, рецепт скинь, пожалуйста». Расписываешь им ингредиенты, все пишешь. Они прям хорошие. В целом, можно сказать, нам повезло с участниками в третьем сезоне», — поделилась артистка.

Также Кравченко рассказала, что гости из Китая восхищались масштабом шоу и красотой русской природы. По словам актрисы, и русская, и китайская команды обучали друг друга своим языкам. Однако, как оказалось, иностранцам легче далось обучение.

«Тут просто не скажешь эти слова. Русский мат сразу же пошел. Научили всех», — отметила звезда.

Россияне же, вспомнила Кравченко, выучили на китайском лишь фразу «О, мой Бог!»

Комисесса сравнила участие в проекте с поездкой в пионерский лагерь. Она призналась, что классно отдохнула и обзавелась новыми друзьями. У участников, отметила знаменитость, даже появился свой чат в мессенджере под названием «Гиены в естественной среде обитания». Комикесса похвасталась, что сама придумала название.

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