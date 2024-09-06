Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мария Кравченко вспомнила, как научила китайцев материться на реалити «Вызов»

Актриса Кравченко призналась, что обучала китайцев русскому мату на шоу «Вызов»

close
Пресс-служба шоу «Вызов. Китайский сезон»

Актриса и комикесса Мария Кравченко призналась, что до сих пор общается с некоторыми участниками иностранной команды из реалити «Вызов. Китайский сезон». Об этом знаменитость рассказала в студии шоу «УТРО. ТНТ».

«[Китайские участники] периодически пишут, спрашивают: «А вот ты готовила вот это, рецепт скинь, пожалуйста». Расписываешь им ингредиенты, все пишешь. Они прям хорошие. В целом, можно сказать, нам повезло с участниками в третьем сезоне», — поделилась артистка.

Также Кравченко рассказала, что гости из Китая восхищались масштабом шоу и красотой русской природы. По словам актрисы, и русская, и китайская команды обучали друг друга своим языкам. Однако, как оказалось, иностранцам легче далось обучение.

«Тут просто не скажешь эти слова. Русский мат сразу же пошел. Научили всех», — отметила звезда.

Россияне же, вспомнила Кравченко, выучили на китайском лишь фразу «О, мой Бог!»

Комисесса сравнила участие в проекте с поездкой в пионерский лагерь. Она призналась, что классно отдохнула и обзавелась новыми друзьями. У участников, отметила знаменитость, даже появился свой чат в мессенджере под названием «Гиены в естественной среде обитания». Комикесса похвасталась, что сама придумала название.

Ранее Яна Чурикова назвала самых ответственных артистов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами