Против Лизы Монеточки возбудили уголовное дело

В отношении певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Гырдымову обвиняют в нарушении части 2 статьи 330.1 УК РФ. По этой статье ей может грозить штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Причиной возбуждения дела стало то, что Монеточка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. В прокуратуре заявили, что артистка продолжила распространять в сети сообщения без маркировки, несмотря на судебные решения.

На данный момент Гырдымова проживает в Литве. Она переехала туда вместе со своим мужем, продюсером Витей Исаевым (Виктором Емелиным) в 2022 году. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года у пары появился на свет сын.

Ранее сообщалось, что на экс-солистку Мариинского театра Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело.