Кушанашвили рассказал, как «поливал грязью» помогших ему с лечением рака

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили рассказал на шоу «Кстати», что Николай Басков, Эмин Агаларов и Макс Фадеев помогли ему финансово с лечением рака. Полный выпуск шоу выйдет 7 сентября на площадке VK Видео.

Кушанашвили признался, что ему пришли на помощь даже те артисты, которых он когда-то «заочно поливал грязью». Особенно шоумен выделил Баскова, признавшись, что певец сразу же ему выслал ему денег, когда тот попросил.

Телеведущий пошутил, что Басков прислал ему денег больше, чем «ненавидящий деньги» Гарик Харламов заработал за последние семь лет. Таким образом, Кушанашвили в очередной раз подколол комика за сказанную им в интервью фразу, что он «не гонится за деньгами».

«Сейчас я считаю, что лучшие люди на земле — это Агаларов, Фадеев и Басков. Валерий Меладзе и Павлиашвили, само собой», — подытожил Кушанашвили.

Также шоумен вспомнил, что до этого момента просил помощи у звездных друзей лишь единожды: когда не стало его отца, и журналист был безработный. Он пояснил, что не мог найти работу, поскольку в его жизни были «и наркотики, и алкоголь».

Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске 20 июня. Шоумен жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии.

Ранее недавно Кушанашвили рассказал о планах на лечение рака.