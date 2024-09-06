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В Эстонии переименовали Таллинский русский музей

ERR: Таллинский русский музей переименовали в Музей народов Таллина

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Таллинский русский музей, расположенный в столице Эстонии, переименован с изъятием из его названия слова «русский». Об этом сообщило эстонское национальное гостелерадио ERR.

Теперь он будет называться «Музей народов Таллина». Он является филиалом Таллинского городского музея, располагается в доме №29а на улице Пикка.

В публикации указано, что решение о смене названия связано с тем, что находящийся в средневековом купеческом здании музей «уже давно своими выставками отражает наследие и традиции различных народов, проживающих в Таллине, и их вклад в культурное наследие города».

На сотрудниках смена вывески не скажется, они продолжат свою работу.

30 августа сообщалось, что в Эстонии перестанут переводить законы на русский язык. Министр юстиции Лииса-Ла Пакоста объяснила этот шаг экономией денежных средств. Часть эстонских законов власти страны начали переводить на русский в 2014 году.

Ранее в Эстонии рассказали о трудностях смены названия православной церкви.

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