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Чурикова назвала самых ответственных артистов в России

Телеведущая Чурикова назвала певицу Гагарину самой ответственной артисткой

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FAMETIME TV/YouTube

Телеведущая Яна Чурикова назвала самых ответственных в России артистов. Ее цитирует «Пятый канал».

Среди таких звезда выделила Полину Гагарину, AKMAL' (туркменистанский артист Акмаль Ходжаниязов) и Saluki (российский рэпер Арсений Несатый).

«В общем, много кто. Есть люди, которые работают хорошо, и не надо говорить, что у нас молодежь какая-то не такая», — отметила она.

Кроме того, продолжила певица, сама она предпочитает не ругать артистов и критиковать их в глаза и только по запросу.

«Даже если меня спросили, я все равно не поругаю. Это этика», — заявила она.

Накануне Яна Чурикова назвала шоу «Дом-2» великой программой. Чурикова сравнила скандалы на проекте с драмой из произведений английского поэта Уильяма Шекспира.

Ранее Чурикова вышла в свет в кожаной мини-юбке и леопардовых колготках.

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