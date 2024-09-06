Концерт Кишлака в Москве отменили после жалоб

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Концерт рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) в Москве отменен из-за запрета Минкульта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Музыкант должен был выступить в клубе Summer Stage. Фисенко уже принес извинения поклонникам и сообщил, что деньги за билеты вернутся автоматически.

По данным издания, столичный Следственный комитет проверит творчество рэпера на пропаганду наркотиков.

До этого запретить выступление Кишлака потребовали общественники из движения «Зов народа» — они заявили, что певец якобы пропагандирует запрещенные вещества.

В отношении Кишлака в 2023 году завели административное дело из-за пропаганды наркотиков в текстах.

В июле неизвестные напали на Кишлака в гримерке омского клуба «Викинг», тем самым сорвав концерт музыканта. Пятеро мужчин избили организаторов, персонал, фанатов и самого музыканта. Они также облили присутствующих перцовым баллончиком.

Позже за артиста вступилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.