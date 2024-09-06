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Рок-группа Linkin Park анонсировала выход нового альбома

Рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого с 2017 года альбома в ноябре

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Kika Press/ZUMAPRESS/Global Look Press

Известная американская рок-группа Linkin Park анонсировала выход первого студийного альбома за последние семь лет. Пост с соответствующим содержанием появился на официальной странице музыкального коллектива в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наш новый альбом From Zero выходит 15 ноября [2024 года]», — говорится в заявлении.

Всего в альбом войдут 11 песен.

Кроме того, в ночь на 6 сентября участники Linkin Park провели в упомянутой социальной сети прямой эфир. Во время него артисты представили новых барабанщика группы Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг. Последняя заменит Честера Беннингтона, которого не стало в 2017 году.

Также на официальном сайте группы появилась информация о мировом турне, которое состоится текущей осенью. Концерты пройдут в США, Германии, Великобритании, Южной Корее и Колумбии.

В феврале 2024 года Linkin Park выпустил не вышедшую песню с вокалом Честера Беннингтона, получившую название Friendly Fire. Тизер трека появился в аккаунте музыкального коллектива на платформе X (бывший Twitter) 20 февраля.

Ранее Linkin Park обнародовали клип на песню Fighting Myself, созданный при помощи нейросети.

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