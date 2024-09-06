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«Добить болезнь»: Кушанашвили заявил о планах на лечение рака

Телеведущий Кушанашвили запланировал съемки двух шоу, несмотря на рак

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил о планах на лечение рака. О своем состоянии он рассказал в социальных сетях.

«Я преисполнен решимости добить эту болезнь. Я должен быть пример того, как человек не должен опускать руки в любых обстоятельствах», — признался шоумен.

Кроме того, Кушанашвили запланировал съемки новых выпусков сразу двух шоу, несмотря на рак.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии.

Накануне жена шоумена Ольга Фролова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что если бы врачебная помощь опоздала на несколько часов, спасти мужа не удалось бы.

Ранее Кушанашвили снял на видео последствия операции.

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