«Добить болезнь»: Кушанашвили заявил о планах на лечение рака

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил о планах на лечение рака. О своем состоянии он рассказал в социальных сетях.

«Я преисполнен решимости добить эту болезнь. Я должен быть пример того, как человек не должен опускать руки в любых обстоятельствах», — признался шоумен.

Кроме того, Кушанашвили запланировал съемки новых выпусков сразу двух шоу, несмотря на рак.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии.

Накануне жена шоумена Ольга Фролова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что если бы врачебная помощь опоздала на несколько часов, спасти мужа не удалось бы.

Ранее Кушанашвили снял на видео последствия операции.