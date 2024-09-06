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Юрист подала в суд на Лерчек из-за курсов со свиданиями и похудением

Юрист Багдасарян подала в суд на блогершу Лерчек из-за курсов за 2 миллиона рублей

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ТНТ

Юрист Ани Багдасарян подала в суд на блогершу Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) из-за ее курсов личностного роста стоимостью два миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказала изданию основательница московской юридической компании, в начале года она купила «Премиальную программу с Валерией Чекалиной». Лерчек планировала набирать слушателей после личных собеседований по видеосвязи, однако, говорит юрист, таких бесед не было. На курс записались семь человек, включая Багдасарян, которая, с ее слов, успела заплатить 1 миллион рублей.

Блогерша обещала участницам курса научить их разработке стратегий, основам продюсирования, практикам повышения дохода. Однако, утверждает юрист, вместо обучения Лерчек якобы рассказывала о своей истории успеха и давала странные задания: требовала, чтобы девушки заставили мужей водить их на свидания под угрозой штрафа или отправляла на похудение к знакомым диетологам по скидке.

Багдасарян отказалась продолжать обучение после двух встреч, еще четыре слушателя покинули программу позднее. Они требовали вернуть им деньги, отданные за курс, но, как говорит Багдасарян, этого не произошло.

Накануне Лерчек потратила более 100 тысяч рублей на форму детям.

Ранее Лерчек запретила новой возлюбленной экс-супруга общаться с детьми.

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