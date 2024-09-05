Звезда «Экипажа» пригрозил Финляндии танками после лишения квартиры

Народный артист России Александр Пашутин отреагировал на новость о том, что власти Финляндии могут лишить его недвижимости в стране по формальному поводу — из-за неуплаты коммунальных платежей. Его цитирует aif.ru.

Пашутин назвал сложности с финским жильем несущественными и в шутку пригрозил стране танками.

«У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии… Они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Они идиоты», — сказал 81-летний артист, выразив уверенность, что для него все закончится хорошо.

По словам актера, раньше в курортный город Пункахарью, где у него есть квартира, ездили русские, а европейцам такой отдых не нужен. При этом финны всегда были к нему доброжелательны.

Квартиру в Финляндии Пашутин решил купить из-за дешевизны.

«За эти деньги, за которые мы там покупали квартиры, в Подмосковье у нас можно купить только туалет», — признался он.

Александр Пашутин — звезда фильмов «ТАСС уполномочен заявить», «Экипаж», «Сицилианская защита», «Гардемарины, вперед», «Небеса обетованные» и др.

Недавно министерство обороны Финляндии подготовило проект закона, запрещающий россиянам сделки с недвижимостью. Документ планируется внести на обсуждение парламента до конца года. Исключения будут сделаны для россиян с постоянным видом на жительство или финским гражданством.

Накануне адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что для актрисы было дешевле жить в Финляндии в пятизвездочных отелях, чем содержать там квартиру.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что из-за закрытых границ ее мать не может попасть в квартиру в Финляндии и забрать свои вещи.