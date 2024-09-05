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Кэти Перри рассказала, за что награждает Орландо Блума оральным сексом

Певица Кэти Перри призналась, что награждает Блума оральным сексом за уборку

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Mario Anzuoni/Reuters

Американская певица Кэти Перри рассказала о своей интимной жизни с британским актером Орландо Блумом. О личном она поговорила с ведущим подкаста Call Her Daddy

По словам Перри, в последние годы «язык любви» в паре изменился, и она награждает избранника оральным сексом за уборку.

«Если я спускаюсь на кухню, а там чисто, ты все сделал, помыл все тарелки, закрыл все шкафчики, готовься к минету. Реально. Это мой язык любви», — заявила звезда.

Певица продолжила: она может купить себе красный «Феррари», поэтому дорогой автомобиль ей не нужен, а вот помощь по дому никогда не помешает.

В комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подкаста Блум уже ответил на откровения жены: «Я уже отмыл весь дом!»

Перри и Блум встречаются уже восемь лет, у них растет трехлетняя дочь Дейзи.

Накануне департамент окружающей среды испанских Балеарских островов начал расследование в отношении Кэти Перри из-за возможного нанесения певицей ущерба окружающей среде заповедных дюн С'Эспальмадора.

Недавно сообщалось, что Орландо Блум и Кэти Перри совершили экстремальный прыжок в океан на отдыхе. Звездная пара спрыгнула с вертолета в воду, держась за руки.

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