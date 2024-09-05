Федосеева-Шукшина не против, чтобы у нее отобрали финскую квартиру

Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, имевшие недвижимость в Финляндии, могут лишиться их из-за задолженности по коммунальным счетам, однако некоторые из них этого не боятся. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы Федосеевой-Шукшиной, актриса практически не против, чтобы у нее отобрали финскую квартиру. Эту недвижимость ей подарила поклонница, гражданка Финляндии.

Однако, получив квитанции за ремонт и содержание жилищного фонда на крупные суммы, актриса поняла, что для нее дешевле приезжать и жить в пятизвездочных отелях, чем содержать часть жилого дома и оплачивать налоговые, охранные, коммунальные счета.

Адвокат уточнила, что жилье подобного формата стоит недорого, однако по счетам за несколько лет можно выплатить сумму, многократно превышающую стоимость квартиры.

Федосеева-Шукшина долги погашать не собирается, после изъятия квартиры оплачивать их будет новый собственник — финское государство.

Накануне министерство обороны Финляндии подготовило проект закона, запрещающий россиянам сделки с недвижимостью. Документ планируется внести на обсуждение парламента до конца года. Исключения будут сделаны для россиян с постоянным видом на жительство или финским гражданством.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что из-за закрытых границ ее мать не может попасть в квартиру в Финляндии и забрать свои вещи.