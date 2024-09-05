Евгений Миронов впервые после операции на позвоночнике появился в театре

Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов впервые появился на рабочем месте после сообщений о проведенной операции. Об этом пишет News.ru.

Как рассказал пресс-секретарь театра Максим Андрианов, операция на позвоночнике была сделана летом и не отразилась на работе худрука. Миронов подтвердил, что чувствует себя хорошо.

«Он постоянно ездит по фестивалям, не прерывает свою работу. Никто даже не заметил, что она была. Просто сделали и сделали», — сказал Андрианов.

О том, что Миронову сделали операцию на позвоночнике, сообщил 1 сентября Telegram-канал Mash.

По данным издания, Миронову диагностировали межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Артисту провели хирургическое вмешательство, в ходе которого удалили пораженные участки и поставили имплант. Актер провел в больнице две недели.

Ранее балерина Волочкова сообщила, что поехала в Петербург к тяжелобольному отцу.