«Раньше так не голодали»: Алена Блин о выживании в джунглях

Телеведущая Дана Борисова, ведущая Алена Блин (Алена Жигалова) и блогер Женя Кривцова стали новыми участницами шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии.

По словам Жигаловой, она смотрела все сезоны «Звезд в Африке», но была уверена, что такое шоу не для нее. Она решила рискнуть и считает свой результат победой. Она также уточнила, что использовала свой опыт интервью, чтобы найти подход к участникам.

«За всю историю сезонов шоу еще не было такого насыщенного сезона, наполненного событиями, скандалами и провокациями, драматическими моментами. Также было гораздо тяжелее в плане условий: в предыдущих сезонах участники так не голодали. Этот сезон намного жестче, но тем и интереснее», — заверила она.

Борисова призналась, что на шоу хотела похудеть здоровым для организма способом, а Женя Кривцова заявила, что отправилась бы выживать в джунгли еще раз.

Также участницей нового сезона реалити-шоу стала блогерша Лерчек.

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