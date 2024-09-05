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Павел Мамаев вспомнил, как поборол Анну Хилькевич

Футболист Мамаев помог пройти испытание участникам реалити-шоу «Выжить в Дубае»

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ТНТ

В новом выпуске реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» футболист Павел Мамаев вспомнил, как в первом сезоне проекта поборол Анну Хилькевич. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Победитель первого сезона Мамаев подбодрил участников перед финалом и порекомендовал сохранять холодную голову.

«Я за свое участие помню минимум 3-4 эпизода, когда я мог проиграть. В частности, в финале, когда я стоял напротив Анны Хилькевич и понял, что сделал неправильные ходы», — сказал он.

В итоге Мамаев не показал эмоций, и Хилькевич тоже совершила ошибку, что позволило ему выиграть.

«Поэтому никогда не сдавайтесь, не опускайте руки и помните, что все вы достойны и можете забрать главный приз», — обратился спортсмен к участникам шоу, и те вспомнили его слова на практически невыполнимом испытании.

Новый выпуск шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» выйдет в эфир 8 сентября в 18.30 на ТНТ.

Накануне актер Чепурченко лишился переднего зуба в новом выпуске шоу «Выжить в Дубае».

Недавно актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что некоторые конфликты в «Выжить в Дубае. Возвращение» были будто уже за рамками шоу. Он заявил, что поведение участников иногда переходило «на животный уровень».

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