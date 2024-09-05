В Петербурге скончался правнук Федора Достоевского

Правнук русского классика Федора Достоевского Дмитрий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщили родственники на его странице во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», — написала семья Достоевского.

Причина смерти неизвестна. Внучка актера Наталья сообщила, что Достоевский «отошел мирно, во сне». Она поделилась, что близкие успели попрощаться с дедушкой.

«Мы все горюем, но жизнь идет своим чередом, и стандартные печальные хлопоты никто не отменял. Всех, кто откликнулся на скорбную весть, благодарим сердечно, огромное спасибо за хорошие слова о нашем дедушке», — отметила женщина.

Дмитрий Достоевский родился 22 апреля 1945 года. За свою жизнь он успел поработать минимум по 22 специальностям, в том числе водил трамвай №34, который проходил по петербургским местам его знаменитого родственника.

В 1979 году правнук писателя дебютировал в кино (картина «Мальчики»), а затем снялся еще в двух фильмах. Достоевский признавался, что не получил высшее образование, но не жалеет об этом. Он сменил несколько десятков профессии, поскольку хотел «набраться всяких умений».

«Федор Михайлович тоже по профессии был инженером-топографом, но через полгода подал в отставку, начал писать и жить литературным трудом. Видимо, жажда перемен сидит у нас в крови», — рассказывал Дмитрий.

Ранее стало известно, что умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля».