Шуфутинский вспомнил, как прогуливал пары вместе с Пугачевой

Шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, что прогуливал пары вместе с Аллой Пугачевой, когда знаменитости занимались в московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. Об этом певец рассказал на YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

Шуфутинский раскрыл, что Пугачева в молодости одевалась ярко и носила короткие юбки. У нее была квартира неподалеку от учебного заведения, где звезды вместе с другими одногруппниками прогуливали пары. Там, признался шансонье, они пили вино и играли в домино вместо занятий.

«У меня дома бывали, но ехать было далеко, да и бабушка у меня очень строгая. Она спрашивала: «Что это за юбки? У нее [Пугачевой] же все ноги видны!» А я отвечал: «Бабушка, зато какие ноги!» — поделился артист.

На том же шоу Шуфутинский признался, что носил молоток в кармане пальто в целях самообороны. По словам шансонье, он выбрал именно молоток, потому что инструмент не вызвал бы вопросов у правоохранительных органов. При этом, подчеркнул артист, ему не пришлось его использовать не по назначению.

Ранее певица Лариса Долина дала первое интервью после аферы с квартирой.