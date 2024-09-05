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Шуфутинский вспомнил, как прогуливал пары вместе с Пугачевой

Шансонье Шуфутинский признался, что восхищался ногами Пугачевой в молодости

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igorgulyaevofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, что прогуливал пары вместе с Аллой Пугачевой, когда знаменитости занимались в московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. Об этом певец рассказал на YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

Шуфутинский раскрыл, что Пугачева в молодости одевалась ярко и носила короткие юбки. У нее была квартира неподалеку от учебного заведения, где звезды вместе с другими одногруппниками прогуливали пары. Там, признался шансонье, они пили вино и играли в домино вместо занятий.

«У меня дома бывали, но ехать было далеко, да и бабушка у меня очень строгая. Она спрашивала: «Что это за юбки? У нее [Пугачевой] же все ноги видны!» А я отвечал: «Бабушка, зато какие ноги!» — поделился артист.

На том же шоу Шуфутинский признался, что носил молоток в кармане пальто в целях самообороны. По словам шансонье, он выбрал именно молоток, потому что инструмент не вызвал бы вопросов у правоохранительных органов. При этом, подчеркнул артист, ему не пришлось его использовать не по назначению.

Ранее певица Лариса Долина дала первое интервью после аферы с квартирой.

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