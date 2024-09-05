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В России перезапустят «Фабрику звезд»

Первый канал в этом году перезапустит шоу «Фабрика звезд» с Юрием Бардашем

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Телеграм-канал «Философия Бардаша»

Первый канал планирует запустить новый проект до конца года, который станет своего рода обновлением «Фабрики звезд». В отличие от предыдущих форматов, акцент будет сделан на авторов песен, а не на исполнителей, пишет ТАСС.

Продюсером проекта выступит Юрий Бардаш, как сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст.

«Через два месяца выйдет наш новый проект с Юрием Бардашем. Сейчас мы встречаемся с авторами, кастингуем, делаются декорации», — отметил он.

Эрнст подчеркнул, что давно хотел сотрудничать с Бардашем, считая его одним из лучших музыкальных продюсеров последнего десятилетия.

Авторы уже обсудили необходимость обновления музыкального контента в России.

Новая музыка должна отражать современные реалии и передавать актуальные смыслы, заявил Эрнст. Поэтому они предложили авторам присылать свои произведения, и рекламный ролик о проекте несколько месяцев транслировался на Первом канале.

По словам Эрнста, есть около десяти тысяч присланных песен, из которых они отобрали около семидесяти.

Ранее жена Эрнста выложила фото с седыми волосами.

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