Российские артисты лишились недвижимости в Финляндии

Некоторые российские актеры и бизнесмены потеряли свою недвижимость в Финляндии из-за долгов по коммунальным услугам. Об этом сообщает Life.ru.

Среди них — Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые до осени 2023 года владели квартирами в одном доме в курортном городе Пункахарью.

По информации, квартиры были изъяты в связи с банкротством управляющей компании. В Финляндии собственниками многоквартирных домов являются управляющие компании, а жильцы лишь владеют акциями, дающими право на использование помещений. Чтобы вернуть свои квартиры, жильцам необходимо будет заплатить новой управляющей компании, если таковая появится, при этом компенсации за утраченную недвижимость не предусмотрено.

Дочь Федосеевой-Шукшиной, Ольга сообщила, что финская сторона пока не отреагировала на ситуацию. Из-за закрытых границ ее мать не может попасть в квартиру и забрать свои вещи. Она также отметила, что после банкротства управляющей компании дом был отключен от электричества и водоснабжения, и его состояние постепенно ухудшается.

Ранее Федосеева-Шукшина призналась, что была беременна во время трагедии с мужем.