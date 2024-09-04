Mia Boyka просит мать квадроберши забрать заявление в полицию

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, попросила мать восьмилетней квадроберши Марьяны забрать заявление в полицию и пригласила юную фанатку из Надыма в Москву. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мать Марьяны рассказала каналу, что с ней связался помощник Бойко после того, как информацию об инциденте стали распространять в СМИ. Он заявил, что артистка хочет помириться с девочкой, если они заберут заявление в полицию. В знак примирения Бойко пригласила квадробершу вместе с матерью в Москву, где намерена показать семье «закулисье больших артистов».

Однако родительница, заявляет SHOT, еще думает над предложением певицы. Она подчеркнула, что у девочки уже появился фан-клуб, требующий публичных извинений от Бойко. Также женщина напомнила, что после случившегося ребенок стал подвергаться буллингу в школе.

Инцидент с восьмилетней Марьяной произошел во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Сама певица ответила на обвинения, раскритиковав квадроберов. Она опубликовала скриншот из статьи, в котором сказано, что представители квадроберов якобы характеризуются своим агрессивным и асоциальным поведением.

Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина направила обращение в прокуратуру на Mia Boyka из-за квадроберши.