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Mia Boyka просит мать квадроберши забрать заявление в полицию

SHOT: Mia Boyka пригласила восьмилетнюю квадробершу в Москву в знак примирения

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Личный архив Mia Boyka

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, попросила мать восьмилетней квадроберши Марьяны забрать заявление в полицию и пригласила юную фанатку из Надыма в Москву. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мать Марьяны рассказала каналу, что с ней связался помощник Бойко после того, как информацию об инциденте стали распространять в СМИ. Он заявил, что артистка хочет помириться с девочкой, если они заберут заявление в полицию. В знак примирения Бойко пригласила квадробершу вместе с матерью в Москву, где намерена показать семье «закулисье больших артистов».

Однако родительница, заявляет SHOT, еще думает над предложением певицы. Она подчеркнула, что у девочки уже появился фан-клуб, требующий публичных извинений от Бойко. Также женщина напомнила, что после случившегося ребенок стал подвергаться буллингу в школе.

Инцидент с восьмилетней Марьяной произошел во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Сама певица ответила на обвинения, раскритиковав квадроберов. Она опубликовала скриншот из статьи, в котором сказано, что представители квадроберов якобы характеризуются своим агрессивным и асоциальным поведением.

Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина направила обращение в прокуратуру на Mia Boyka из-за квадроберши.

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