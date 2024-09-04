Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» освобожден от наказания за медаль на СВО

Бывший режиссер-постановщик детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий заявил, что будет полностью освобожден от наказания по делу о педофилии из-за полученной на СВО медали. Его слова передает msk1.ru.

Летом 2023 года Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о развращении 13-летнего мальчика, затем наказание смягчили до 6,5 года. По словам режиссера, представители Минобороны приехали в колонию 13 октября 2023 года, и он согласился подписать контракт на отправку в зону специальной операции России на Украине.

На СВО Белостоцкий служил медиком в штурмовом отряде для заключенных и осужденных. От судимости его освободили еще за первую полученную госнаграду, а 27 августа экс-режиссер «Ералаша» получил новую — медаль «Жукова». Последнюю режиссеру присвоили за то, что он продолжил выполнять задачу, несмотря на сломанную лодыжку.

«Я несколько дней работал на медицинской точке, оказал помощь 17 раненым, в том числе пешим ходом эвакуировал бойцов с линии боевого соприкосновения. И по окончании задачи успешно вышел с самодельным костылем обратно к месту посадки на транспорт», — пояснил постановщик.

Белостоцкий порадовался, что теперь сможет съездить в отпуск и навестить 77-летнюю мать.

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