Основательница группы «Мельница» стала жертвой мошенников в Германии

Основательница группы «Мельница», певица Хелависа стала жертвой мошенников в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в конце августа с фолк-исполнительницей созвонился якобы представитель оператора сотовой связи. Он сообщил, что у звезды закончился договор с компанией, и его нужно продлить. Хелависа согласилась, продиктовав мошеннику код из смс.

В следующие два дня певице поступали звонки от якобы «Госуслуг», «Центробанка РФ» и проч. Затем, снова позвонив артистке, мошенники заявили, что она назвала код из смс злоумышленникам. Они посоветовали ей перевести номер на более «безопасный» счет. Певица доверилась, отправив мошенникам 1,8 млн рублей.

Сейчас Хелависа проживает в Германии со своей семьей. Звонок поступил на ее российский номер. Как подчеркивает Baza, делом Хелависы занимается МВД РФ.

В начале сентября певица Бьянка рассказала, как справляется с мошенниками. Она призналась, что посылает злоумышленников матом.

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