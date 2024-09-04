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Шахназаров выступил против выделения денег из госбюджета на праздники

Режиссер Шахназаров выступил против выделения денег из госбюджета на праздники

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Нина Зотина/РИА Новости

Режиссер, продюсер и сценарист Карен Шахназаров в беседе с НСН выступил против выделения денег из госбюджета на городские праздники.

По мнению Шахназарова, средства, выделяемые из госбюджета, стоит переводить на нужды специальной военной операции на Украине и беженцев из новых регионов. Он считает, что бывают ситуации, когда проведение праздников неуместно.

«Я действительно получаю массу писем, части присылают, можете помочь тем-то… Может быть, надо сосредоточить все это, может быть, надо денег дать больше этим беженцам нашим», — заявил режиссер.

15 августа певец Григорий Лепс сообщил, что поможет пострадавшим в Курской и Белгородских областях. Артист и его коллеги намерены передать все заработанные средства с концерта в Ростове-на-Дону в государственные фонды, занимающиеся помощью пострадавшим жителям.

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее Баста пожелал терпения детям Курской области.

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