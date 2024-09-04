Катя Лель назвала лучший город в мире

Певица Катя Лель назвала Москву лучшим городом в мире. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Лель назвала столицу России невероятно красивым городом.

«Между прочим, я посвятила ко дню рождения Москвы песню. Под небом Москвы. Вдвоем я и ты. Как раз новенькая!» — поделилась артистка.

Блогер Олег Пилягин заявил, что песня отвратительная.

«Отвратительно хорошо, правда?» — отметила певица.

В августе Катя Лель сообщила, что запишет композицию на галактическом языке. Она создаст мантру на галактическом языке. По словам артистки, она ищет тональность «во вселенской энергии любви». Певица назвала запись трека «божественным и сакральным процессом». На создание композиции она вдохновилась духовными практиками на Мальдивах.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Ранее Катя Лель рассказала, пойдет ли дочь по ее стопам.