Алсу рассказала, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме

Певица Алсу призналась, что генетика помогает ей поддерживать себя в хорошей форме. Об этом она рассказала kp.ru.

По ее словам, она также старается не есть вредную еду, включая жирное и жареное. Помимо этого, певица ежедневно занимается спортом.

«Я когда несколько лет назад начала заниматься спортом, не могла даже один раз отжаться. Сегодня я могу сделать тридцать отжиманий. Но делаю двадцать. Правда, занимаюсь каждое утро. Если я встану и не сделаю свои растяжки (а они у меня с элементами йоги и пилатеса) и 20 отжиманий от пола, то мой день пройдет тяжело, буду сонная ходить. Так что теперь спорт — моя обязательная программа на каждое утро», — сказала Алсу.

Артистка добавила, что ее дочери тоже активно занимаются спортом и увлекаются силовыми нагрузками. Кроме того, старшая дочь, 17-летняя Сафина в прошлом году занималась бегом.

В конце августа Алсу восхитила фанатов появлением в ярком комбинезоне с глубоким декольте. Артистка выступила в откровенном наряде на фестивале «Новая волна» в Сочи и поделилась кадрами в личном блоге. Поклонники звезды отреагировали на ее образ следующими комментариями — «Наряд мести», «Голливуд отдыхает», «Роскошная роскошь».

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Ранее Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с мужем.