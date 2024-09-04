«Я пошла вперед»: Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с мужем

Певица Алсу призналась, что ее жизнь сильно изменилась после развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом она рассказала kp.ru.

Артистка отметила, что для нее было сложно решиться на такой шаг, потому что она «никогда не была самостоятельной». По ее словам, сначала она находилась под опекой отца, после заключения брака — мужа.

«Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут все. Правда. Мы — супердевочки! Все, без исключения. Я пошла вперед. Беру на себя сейчас новые проекты, мне поступает много предложений, я пробую себя во всех направлениях. Несмотря на множество перелетов, съемки до самого утра, работа меня окрыляет», — сказала Алсу.

Певица добавила, что музыка дает ей дополнительную энергию.

27 августа Алсу официально развелась с Абрамовым. О том, что артистка подала заявление на развод, стало известно в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой.

Звезда в 2006 году вышла замуж за Абрамова, который сделал ей предложение через месяц после знакомства. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Ранее певица Валерия пожелала счастья Алсу после развода с Яном Абрамовым.