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Мать квадроберши написала заявление в полицию на Mia Boyka

SHOT: мать квадроберши обвинила Mia Boyka в публичном оскорблении ее дочери

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Личный архив Mia Boyka

Мать восьмилетней квадроберши Марьяны написала заявление в полицию на певицу Марию Бойко (Mia Boyka). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мать девочки обвинила Бойко в оскорблении ее дочери со сцены. Во время одного из выступлений артистка пригласила девочку на сцену. Квадроберша была в маске кошки. Певица спросила: «Ты квадробер, не дай бог?». Она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Родитель квадроберши заявила, что после слов Бойко Марьяне понадобился психолог. Девочка сильно расстроилась, перестала гулять. Она боится выходить на улицу после публичного унижения.

Квадробинг — это хобби среди детей и подростков, которые наряжаются в животных и изображают их.

Мать квадроберши призналась, что не видит ничего плохого в хобби дочери. Девочка также занимается танцами, борьбой и играет на фортепиано.

После публикации видео с концерта в сети пользователи раскритиковали поведение Бойко. Они считают, что певица поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение. Сама артистка не считает, что поступила неправильно.

Ранее Егор Крид заступился за квадроберов.

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