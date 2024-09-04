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Шуфутинский о песне «Третье сентября»: «Живет в народе»

Певец Шуфутинский назвал интересными шутки про песню «Третье сентября»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Шансонье Михаил Шуфутинский признался в беседе с «Пятым каналом», что песня «Третье сентября» занимает очень важное место в его жизни.

Шуфутинский заявил, что композицию полюбил не только он, но и другие. По словам артиста, песне уже более 30 лет, а она до сих пор «живет в людях, народе». Шансонье поддержал мемы, посвященные «Третьему сентября» в сети.

«Масса всякой всячины в интернете, какие-то шутки смешные. Это ж тоже интересно. Для меня это тоже много значит», — поделился исполнитель.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

3 сентября общественники из движения «Ветераны России» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать музыканту Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России.

Ранее жительница дома на улице 3 Сентября обратилась к Шуфутинскому с просьбой о помощи.

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