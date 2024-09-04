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Жена Бычкова рассказала о 715 тыс. рублей долга мужа перед телеканалом

Жена Бычкова призналась, что муж пока не оплатил долг в 715 тыс. рублей перед НТВ

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Полина Бычкова-Белинская/VK

Жена актера Виктора Бычкова Полина Бычкова-Белинская подтвердила в беседе с NEWS.ru, что ее супруг пока не оплатил 715 тысяч рублей долга телеканалу НТВ.

Телеканал судился с Бычковым за отказ от съемок в программе «Секрет на миллион», где артист должен был появиться после инсульта супруги. Жена актера уточнила, что пока НТВ не требует с них денег, однако этот долг висит над знаменитостями «как дамоклов меч».

Бычкова-Белинская отметила, что семья потратила 120 тысяч рублей на суды с телеканалом.

«Во всех газетах писали, что Виктор что-то получил, но он ни копейки не получил. Плюс они забрали себе весь видеоматериал, который заранее отсняли, и то, что я им высылала. Я общалась тогда с их человеком, который доводил меня до истерик. Объясняла, что у меня на носу операция по установлению пластины, что я боюсь упасть и разбить голову. У меня от нервов повышалось давление», — поделилась жена артиста.

Бычкова-Белинская добавила, несмотря на выигранный телеканалом иск, она и муж могут подать в Верховный суд как в последнюю инстанцию.

Ранее стала известна причина конфликта Виктора Бычкова с Хаапасало.

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