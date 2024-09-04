Спектакли с Валерием Афанасьевым оказались под угрозой отмены

Спектакли с народным артистом России Валерием Афанасьевым оказались под угрозой отмены из-за ухудшения его здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Афанасьев почти ослеп на один глаз – у артиста появились проблемы с сетчаткой правого глаза еще два года назад. Тогда он прошел курс лечения внутриглазными инъекциями для сохранения зрения, но процедура лишь временно помогла.

Как отмечает Mash, сейчас 75-летнему Афанасьеву диагностировали катаракту, которая влияет на зрительную функцию. Врачи посоветовали знаменитости лечь в больницу на операцию. Актер готовится к госпитализации.

В январе 2023 года артист уже был госпитализирован. Его доставили в Боткинскую больницу с подозрением на разрыв связок коленного сустава. Афанасьев травмировался во время спектакля «Горячее сердце» – он оступился и неудачно сел на ногу. Коллеги доиграли спектакль без него.

Валерий Афанасьев удостоился звания народного артиста России в 2005 году. В его фильмографии более 200 работ. Он играл в таких проектах, как «Калашников», «Ивановы-Ивановы», «Гардемарины, вперед!», «Ширли-мырли», «Кремлевские курсанты».

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