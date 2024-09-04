Анастасия Уколова рассказала о съемках с Никитой Кологривым

Актриса Анастасия Уколова призналась в беседе с NEWS.ru, что у нее нет негативного опыта съемок с Никитой Кологривым.

Уколова сообщила, что дружит с Кологривым. Она призналась, что очень сильно любит коллегу и уважает его как артиста. Актриса заявила, что не может сказать что-то провокационное о звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Он очень классный человек, очень внимательный партнер. У меня не было вообще никаких вопросов, никаких проблем. Мы после «Комбинации» с ним уже снялись в полном метре «Сокровище гномов», где мы играем пару – мужа с женой. И мы такие: «О! Ура, мы вместе», — рассказала артистка.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению». Он стал известен после серии скандалов с ним.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Кологривый объяснил интерес к проектам о 90-х.