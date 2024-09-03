Кологривый объяснил интерес к проектам о 90-х

Актер Никита Кологривый в беседе с NEWS.ru объяснил популярность проектов о 80-х и 90-х годах незнанием молодежи о «прекрасных временах».

Кологривый назвал 80-е и 90-е прекрасным интересным временем. Артист признался, что ничего не знал о 90-х, пока не начал участвовать в проектах, посвященных данному периоду.

«Благодаря кино я узнал, что там было много экшена. Очень круто было. Поэтому я считаю, начала потребность – чтобы идти в будущее, надо изучать прошлое. Вот мы и изучаем», — поделился артист.

Как отметил Кологривый, его привлекает в этом периоде начало творчества.

«Тогда еще мало было изведано и открыто. Была возможность», — рассказал актер.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению».

6 сентября выйдет сериал, посвященный поп-группе «Комбинация». Никита Кологривый сыграл продюсера Александра Шишинина.

Восьмисерийный байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы «Комбинация»: Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой — исполнительниц хитов «Russian Girls», «American Boy», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

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