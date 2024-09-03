Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кологривый объяснил интерес к проектам о 90-х

Актер Кологривый назвал 90-е прекрасным временем

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Актер Никита Кологривый в беседе с NEWS.ru объяснил популярность проектов о 80-х и 90-х годах незнанием молодежи о «прекрасных временах».

Кологривый назвал 80-е и 90-е прекрасным интересным временем. Артист признался, что ничего не знал о 90-х, пока не начал участвовать в проектах, посвященных данному периоду.

«Благодаря кино я узнал, что там было много экшена. Очень круто было. Поэтому я считаю, начала потребность – чтобы идти в будущее, надо изучать прошлое. Вот мы и изучаем», — поделился артист.

Как отметил Кологривый, его привлекает в этом периоде начало творчества.

«Тогда еще мало было изведано и открыто. Была возможность», — рассказал актер.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению».

6 сентября выйдет сериал, посвященный поп-группе «Комбинация». Никита Кологривый сыграл продюсера Александра Шишинина.

Восьмисерийный байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы «Комбинация»: Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой — исполнительниц хитов «Russian Girls», «American Boy», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

Ранее Бортич пожаловалась на «бесячих детей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами