Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шуфутинского требуют признать народным артистом России

SHOT: «Ветераны России» попросили признать Шуфутинского народным артистом России

close
Komsomolskaya Pravdan/Global Look Press

Общественники из движения «Ветераны России» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать музыканту Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Председатель движения Ильдар Резяпов назвал Шуфутинского человеком с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к родине в непростые времена. Активист отметил, что в его движении певца давно признали народным артистом.

«Его позиция заслуживает уважения, и, безусловно, он достоин звания «Народный артист Российской Федерации», — рассказал Резяпов.

В августе продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского «стала магнитом» и теперь будет долго жить.

Пригожин уверен, что «Третье сентября» нашла отклик у аудитории. По словам продюсера, композиция сделала эту дату днем Шуфутинского, который «все ждут каждый год, как Новый год». Он считает, что успех песни определяет общество.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

Ранее Соседов назвал популярность хита «Третье сентября» искусственной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами