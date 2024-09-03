Шуфутинского требуют признать народным артистом России

Общественники из движения «Ветераны России» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать музыканту Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Председатель движения Ильдар Резяпов назвал Шуфутинского человеком с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к родине в непростые времена. Активист отметил, что в его движении певца давно признали народным артистом.

«Его позиция заслуживает уважения, и, безусловно, он достоин звания «Народный артист Российской Федерации», — рассказал Резяпов.

В августе продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского «стала магнитом» и теперь будет долго жить.

Пригожин уверен, что «Третье сентября» нашла отклик у аудитории. По словам продюсера, композиция сделала эту дату днем Шуфутинского, который «все ждут каждый год, как Новый год». Он считает, что успех песни определяет общество.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

Ранее Соседов назвал популярность хита «Третье сентября» искусственной.